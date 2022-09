ANCONA -«Fate ripetere l’anno a mio figlio autistico». Ma la richiesta è stata respinta dal Tar, nonostante il parere della dottoressa che segue il ragazzo e che suggeriva «una rivalutazione del raggiungimento degli obiettivi dal punto di vista scolastico», votando dunque per la bocciatura. Nulla da fare: il tribunale amministrativo regionale si è opposto all’istanza cautelare, ritenendo congruo il giudizio dei professori che avevano promosso il 16enne al quarto superiore del liceo. Peccato che la sentenza sia stata pubblicata martedì, a un anno di distanza dal ricorso.

Il giovane, nel frattempo, ha proseguito gli studi, ma resta significativo l’esito del procedimento che ha visto il Tar delle Marche respingere la richiesta di annullamento della promozione presentata dalla madre del minorenne, affetto da un disturbo dello spettro autistico. La donna aveva deciso di ricorrere alle vie legali perché sosteneva che la decisione di ammetterlo alla quarta superiore «ignorava il peggioramento delle condizioni comportamentali dell’alunno e, quindi, del rendimento, connesso anche con le difficoltà causate dall’attivazione delle didattica a distanza per un periodo rilevante» per via della pandemia. Insomma, la preoccupazione della donna, che tramite gli avvocati Elena Spina e Francesco Americo si era appellata anche alla normativa italiana ed europea in materia di disabilità e di istruzione, era che il figlio potesse non aver ricevuto una sufficiente preparazione per affrontare il passaggio alla classe superiore, tenuto conto delle sue difficoltà a seguire le lezioni in Dad e del vistoso calo di rendimento da lui registrato nel secondo quadrimestre.

Il decisione

Tuttavia, per il Tar la decisione di promuoverlo non è apparsa immotivata o contraddittoria, dato che «il consiglio di classe ha ritenuto sufficiente la preparazione conseguita dall’alunno» né ha ritenuto che fosse utile per lui la ripetizione dell’anno, proposta solo dai genitori. Oltretutto, «la scuola non è tenuta in ogni caso a uniformarsi al consiglio degli specialisti», ha sentenziato il giudice.