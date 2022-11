ANCONA - Due aggressioni nel giro di venti giorni. Sempre lo stesso teatro: piazza Roma, location che sembra essere diventata dominio di bulli e sbandati. L’ultimo episodio di violenza in ordine di tempo risale al pomeriggio di Halloween. Una 20enne di origine romena è stata presa di mira da una ragazzina, non ancora identificata dalle forze dell’ordine.

APPROFONDIMENTI L'IMPATTO Ancona, terribile incidente sul ponte: una giovanissima 19enne è in prognosi riservata



La ricostruzione

Stando a quanto emerso, prima avrebbe tirato in direzione della vittima un petardo, poi le si sarebbe accanita contro. Da dietro - sempre secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto - l’avrebbe tirata per i capelli. La vittima si è dimenata, subendo dei graffi al volto nel tentativo di difendersi dalla morsa. Alla fine, è ruzzolata per terra e chi l’ha aggredita si è data alla fuga. Sul posto è piombata una pattuglia dei carabinieri e i volontari della Odv Delta Uno. Sul viso della 20enne è stato applicato del ghiaccio per lenire le ferite. Ha rifiutato l’intervento del 118. Non ha ancora sporto denuncia e non è chiaro se le due ragazze siano legate da un rapporto di conoscenza.



Chi ha invece denunciato la violenza subita nel pomeriggio del 9 ottobre è stata una ragazzina di 14 anni, assalita da un gruppo di teppisti in piazza Roma, mentre stava passeggiando con una sua amica per la classica uscita domenicale prima di tornare sui banchi di scuola. La gang, secondo i riscontri della polizia, l’ha prima accerchiata e poi spintonata. Una volta finita a terra, sono partiti i calci. L’amichetta avrebbe cercato di fermare la violenza, ma è stata anche lei spinta via. A stoppare il pestaggio ci ha pensato un passante, che si è frapposto tra le vittime e la gang di adolescenti, a cui apparterrebbe pure una ragazzina. All’arrivo delle Volanti della questura, la comitiva di aggressori era già fuggita via, senza lasciare tracce. Superato lo choc e raggiunta sul posto dai genitori, la 14enne ha deciso di sporgere denuncia in questura per risalire ai suoi aggressori. Da mesi, piazza Roma si è trasformata nel ritrovo di gruppi di ragazzini e sbandati.



Gli scenari

I primi dominano la scena prendendo possesso delle panchine che si trovano più a ridosso delle fermate dei bus. E, di tanto in tanto, creano trambusto, rincorrendosi tra loro, giocando a calcio nella piazza, lanciandosi addosso cartacce. I disordini maggiori sono successi con gli episodi appena descritti. Non mancano gli sbandanti. La scorsa settimana è finito in manette un algerino di 60 anni, senza fissa dimora, che da giorni stava molestando una profumiera di piazza Roma, pressandola affinché ritirasse la denuncia (peraltro partita d’ufficio) per il furto di una boccetta di profumo.