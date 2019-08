Brutale pestaggio in strada: 30enne preso a calci e pugni da quattro sconosciuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Lo hanno trovato insaguinato e dolorante in via Marconi: è caccia agli aggressori.E' successo questa notte intorno all'una all'imbocco della gallleria San Martino ad Ancona: un trentenne del Bangladesh è stato soccorso dalla Croce Gialla dopo l'allarme di alcuni automobilisti di passaggio. Ha riferito di essere stato selvaggiamente pestato a calci e pugni da quattro sconosciuti, per motivi ancora da chiarire. Sul caso indagano i carabinieri.