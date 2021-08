Brusca frenata per evitare una tragedia, tre persone nel bus tra cui una bimba di 7 anni volano a terra

ANCONA - Momenti di grande paura quelli vissuti questo pomeriggio intorno alle 15 in piazza Rosselli all'angolo con via Dalmazia con una persona che all'improvviso prova ad attraversare la strada e con l'autista del bus per evitare una tragedia costretto ad una brusca frenata. Tre persone che erano nel bus sono cadute, tra queste anche una bambina di sette anni con l'immediato intervento della Croce Gialla e il conseguente trasporto all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

