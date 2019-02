Brucia l'alt e tenta di investire un carabiniere: inseguito e arrestato

di Federica Serfilippi

ANCONA - Vede la paletta dell’alt dei carabinieri ma invece di fermarsi al posto di controllo punta il piede sull’acceleratore della sua auto. Per poco non investe un militare e tenta la fuga a tutto gas lungo via Caduti del Lavoro. Macina alcune centinaia di metri, con il rischio di creare incidenti a ripetizione, ma alla fine viene bloccato e arrestato.La resa di un marocchino di 41 anni residente a Macerata c’è stata ieri mattina dopo l’inseguimento condotto da due pattuglie della stazione dei carabinieri delle Brecce Bianche.