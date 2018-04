Bretella da pazzi, l’auto sfreccia a 150: supermulta da 800 euro e patente ko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fioccano le multe, ma si continua a correre come pazzi sulla bretella. Il tratto della Statale Adriatica che connette l’Asse nord-sud al casello dell’A14 diventa una pista di Formula Uno. E le stangate della polizia municipale non bastano a tenere a freno gli automobilisti, salvo poi mangiarsi i gomiti quando a casa arriva la raccomandata che certifica salatissime contravvenzioni, punti in meno e, nei casi più gravi, la sospensione della patente.Dovrà abituarsi a spostarsi sui mezzi pubblici l’automobilista che ieri mattina è stato fulminato dal telelaser mentre sfrecciava alla bellezza di 152 chilometri orari sulla sua Peugeot. La pattuglia, tutta al femminile, della municipale che presidiava la bretella, non ha potuto imporre l’alt all’automobilista, ma l’ha inchiodato grazie al rilevatore di velocità che ha fotografato veicolo e targa e registrato il picco lungo la carreggiata a quattro corsie. All’Hamilton di casa nostra verrà notificata una multa da oltre 800 euro, insieme alla sospensione da sei a dodici mesi della patente di guida, sanzione prevista per chi supera di oltre 60 chilometri orari il limite massimo di velocità, sulla bretella fissato in 90 km/h. Non è record. Sul gradino più alto del podio degli spericolati va l’uomo al volante di un’auto di lusso che mercoledì è stato pizzicato mentre viaggiava a 180 sullo stesso tratto, il doppio rispetto al limite: si è beccato una multa superiore ai mille euro, oltre alla sospensione della patente. Meglio, si fa per dire, è andata a un secondo automobilista che sfrecciava a 142 all’ora, sempre mercoledì: 6 punti in meno e circa 700 euro di contravvenzione.Anche ieri mattina, in un paio d’ore, sono arrivate multe a grappoli sulla bretella, con il telelaser a dura prova: punita una dozzina di persone al volante. Si sommano alle 13 sanzionate mercoledì dalla municipale che, tramite il comandante Rovaldi, ha dichiarato guerra alla guida “allegra”, anche con un nuovo autovelox al posto del più vecchio di quelli installati in città. Il Comune ha innalzato le previsioni d’incasso da contravvenzioni a 5 milioni e 470 mila euro, un incremento di 550 mila euro in un anno.