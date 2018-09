Branco di delfini accompagna le prove in mare della Regata del Conero 2018 / VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un branco di delfini, almeno una dozzina di esemplari, ha accompagnato le ultime prove in mare della Regata del Conero, in programma domani, dal Passetto a Portonovo. La diretta video è stata pubblicata da Marina Dorica sul proprio profilo facebook. I delfini sono ormai frequenti nel mare della riviera del Conero ma un numero così elevato è una autentica rarità. Un buon auspicio per gli amanti del mare che domani si sfideranno per un appuntamento che sta diventando sempre più importante: sono già oltre 150 le iscrizioni che termineranno alle 19. Domani alle 11, davanti allo specchio d'acqua del Passetto, la partenza; alle 18 la premiazione a Marina Dorica.