Braccata la banda dell'Audi: trovata l'auto ladri in fuga nei campi

ANCONA - Quali e quanti furti abbiano compiuto con quell’auto sarà oggetto di un’indagine appena avviata. Sicuramente decine, fra riusciti e tentati, non solo ad Ancona e nell’hinterland, ma anche nel Maceratese e forse più lontano. Di certo è stato inferto un duro colpo alla banda dell’Audi che ha seminato paura e distruzione negli ultimi mesi. Almeno da marzo imperversava in zona, prendendo di mira soprattutto le villette. Soldi e gioielli erano l’obiettivo dei componenti della gang, specializzata nei furti in abitazione: contanti oppure preziosi da rivendere facilmente e senza rischi.I ladri sono ancora a piede libero, ma chissà che ad incastrarli non siano le tracce biologiche disseminate sulla supercar usata per le loro scorribande: una potentissima Audi A3 Sportback con una cilindrata di 3200 cc e motore a V con 6 cilindri, ritrovata mercoledì sera a Falconara dai carabinieri della Tenenza locale, guidati dal comandante Michele Ognissanti. L’auto, pronta per la fuga e alimentata esclusivamente con benzina 100 ottani, è stata intercettata nel buio, attorno alle 20, da un dispositivo composto da personale in divisa e in borghese: è stata rinvenuta in via Alto Adige, parcheggiata sul ciglio della strada, non si sa bene da quanto tempo. La presenza dei militari deve aver costretto i banditi ad una repentina fuga per i campi per evitare di essere scoperti: erano almeno due, secondo il racconto di alcuni testimoni.