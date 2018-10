Boxeur del Corso in tribunale «Dove sono nato? A Napoli, nel mondo, in America»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Dove sono nato? A Napoli, nel mondo, in America, in Bangladesh. Se ho picchiato qualcuno ieri? C’è un video? Fatemelo vedere». Parole confusionarie, frenetiche e prive di significato, come il caos scatenato lunedì pomeriggio in pieno centro, quando la paura e il terrore sono scesi lungo corso Garibaldi. Il nonsense è stato replicato anche ieri mattina in tribunale.A interpretarlo è stato sempre Saha Shivu, il 31enne bengalese senza fissa dimora finito in arresto per aver messo ko due vigili urbani, un autista Conerobus e un passante. È stato portato al quinto piano del tribunale per la direttissima di fronte al giudice Carlo Masini. Un’udienza non certo facile da presiedere, considerando il comportamento non proprio collaborativo dello straniero, già conosciuto dalle forze dell’ordine per una serie di denunce, tra cui stalking, rissa e oltraggio a pubblico ufficiale.