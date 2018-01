Indirizza male un razzo e fa saltare la pensilina Denunciato un trentenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA -Altro che Capodanno con il silenziatore. Allo scoccare della mezzanotte, è bastato affacciarsi a un balcone per capire che la tradizione continua a essere più forte dei divieti: botti e fuochi d’artificio assortiti hanno salutato l’arrivo del nuovo anno e dal centro alla periferia il cielo era rischiarato da scie luminose. Largamente disattesa dunque, nonostante i controlli delle forze dell’ordine alla vigilia, l’ordinanza del sindaco Valeria Mancinelli che vietava fuochi d’artificio, petardi e botti in tutta la città dal 31 dicembre al primo gennaio, prevedendo multe di 154 euro per i contravventori.Ma il timore di una multa non ha evitato la solita sarabanda e nel capoluogo c’è stato anche un ferito: un adulto investito al volto dall’esplosione di un petardo e medicato al pronto soccorso di Torrette, con prognosi di sette giorni. Il bilancio poteva essere più pesante, visto quanto accaduto poco prima dell’una al viale della Vittoria, dove l’uso imprudente di fuochi d’artificio ha mandato in frantumi le vetrate di una pensilina dei bus all’altezza di piazza Diaz innescando anche un incendio.Se ne sono subiti accorti gli agenti di una Volante, che passando da quelle parti hanno notato le fiamme e si sono fermati. Mentre i vigili del fuoco spegnevano l’incendio, i poliziotti si sono preoccupati di capire chi avesse fatto saltare la vetrata. Accanto alla pensilina hanno trovato altro materiale pirico esplodente, accatastato in grande quantità. Pochi minuti di indagini, e gli agenti sono riusciti a rintracciare il responsabile di quello scoppio. Si tratta di un trent’enne di origini campane, residente però ad Ancona. «Non l’ho fatto apposta - ha spiegato in sostanza l’uomo davanti ai poliziotti - volevo accendere qualche botto per il nuovo anno, ma poi qualche razzo non è partito verticalmente ed è andato a sbattere contro la pensilina».Giustificazione che non gli ha certo garantito l’impunità: il giovane dovrà rispondere della sua “bravata” che gli costerà una denuncia per danneggiamento e accensioni pericolose in luogo pubblico.