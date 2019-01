Botte al vicino per liberare l'appartamento Erap: condannati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA- Sarebbero stati così invidiosi dell’appartamento dei vicini che avrebbero fatto di tutto per cacciarli via. La “guerra” intrapresa tra due nuclei familiari residenti nel 2012 nello stesso condominio di proprietà dell’Erap è approdata ieri in tribunale. Imputate erano tre persone (moglie, marito e genero), tutte appartenenti a una stessa famiglia di origine napoletana, per minacce e lesioni personali aggravate.A portarle in aula sono stati quelli che un tempo erano i loro dirimpettai, marito e moglie anconetani, parti civili tramite gli avvocati Giuseppe Cutrona e Annalisa Marinelli. Alla fine, il giudice Alberto Pallucchini ha riconosciuto solamente il reato di lesioni, attribuendolo al capofamiglia, 58 anni, e al genero, 40 anni. Entrambi, accusati di aver picchiato il dirimpettaio al culmine di una lite, sono stati condannati a scontare sei mesi di reclusione. È stata ravvisata l’aggravante perché il fatto, secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stato commesso in concorso con un minorenne, figlio del 58enne.