​Ancona, botte da orbi e offese alla compagna: arrestato un 25enne. Minacce anche davanti ai poliziotti

ANCONA- E' stato convalidato questa mattina (3 aprile) l'arresto ai danni di un 25enne originario della Giordania finito in manette, nei giorni scorsi, per lesioni aggravate, minacce e offese di vario genere ai danni della compagna (anche lei di 25 anni). La Procura di Ancona ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla parte lesa.

LEGGI ANCHE: Falconara, violenze sessuali e maltrattamenti sulle tre figlie adottive: in carcere un 55enne. Un incubo che durava dal 2012

Le vessazioni nel tempo

La telefonata per allertare la polizia durante la violenza era arrivata da parte di una vicina, in via Fano. All'arrivo degli agenti la giovane si trovava nel pianerottolo con una vistosa ferita al volto aiutata da un altro inquilino. Il 25enne ha tentato di scappare ma è stato raggiunto dalla volante. Dopo le dimissioni della donna dall'ospedale di Torrette (41 giorni di prognosi) in Questura è stata ricostruita la vicenda. L'uomo, anche a causa dell'alcol, aggrediva spesso la compagna talvolta per futili motivi. Persino davanti ai poliziotti le minacce sono proseguite, minacce estese agli stessi operatori di pubblica sicurezza.