Botte e maltrattamenti all'anziana madre: 42enne finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – L’allarme è scattato per le tante chiamate dei vicini, preoccupati dalle urla di aiuto di una donna: 42enne arrestato dai carabinieri per maltrattamenti alla madre ultrasettantenne.L’arresto è scattato a seguito di numerose richieste di intervento, pervenute sull’utenza d’emergenza “112” da parte di alcuni cittadini, attirati dalle urla provenienti dall’abitazione al 3° piano di un abitazione del centro dorico. Sul posto giungeva immediatamente un equipaggio del radiomobile, il quale , trovata spalancata la porta d’ingresso, notava una donna in preda alla disperazione e alla sofferenza con evidenti segni di ecchimosi e tumefazioni lungo tutto il corpo.Nel frattempo l’autore delle violenza, sentite le sirene dei carabinieri, si era rifugiato al piano superiore, ma vistosi braccato da una seconda pattuglia non ha potuto fare a meno di arrendersi ai militari operanti che di fatto ne hanno reso impossibile la fuga.Ai carabinieri, pertanto, non è rimasto altro che immobilizzare il 42 enne e trarlo in arresto per maltrattamenti in famigli, la donna, invece, immediatamente soccorsa, ha rifiutato di recarsi al pronto soccorso per le cure del caso, malgrado fossero evidenti i segni della condotta violenta e vessatoria del figlio L’episodio risulta essere l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di fatti analoghi, per i quali, in precedenza, erano già stati chiamati ad intervenire i Carabinieri ed altre Forze dell’ordine.