Preso a botte per un cellulare racconta di essere caduto dallo scooter: 40enne portato al pronto soccorso

ANCONA - Ha cercato di fare confusione su quel che gli era accaduto per non trovare guai ma alla fine la verità è venuta a galla. Così un polacco di 40 anni soccorso alla stazione ferroviaria di Ancona in un primo momento ha giustificato le ferite con un volo dallo scooter ma le cose non erano andate esattamente così. L'uomo era stato invece malmenato da altre persone, molto verosimilmente rumeni che volevano rubargli il cellulare. Da qui la zuffa e le ferite con il quarantenne portato dalla Croce Gialla all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

