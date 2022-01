Una borsa con proiettili da fucile in una busta all'interno di una cabina dell'Enel

ANCONA - Una borsa con dentro una busta piena di proiettili è stata trovata questa mattina fuori dalla sede di Rai Way, alle Palombare. La borsa era dentro una vecchia cabina Enel dismessa, vicino al cancello di ingresso. A notarla è stato un passante che ha avvisato il comando della polizia locale che si trova nella stessa via. I vigili urbani hanno poi chiamato la Questura che ha inviato sul posto artificieri e scientifica. Il materiale sarà analizzato in Questura per essere analizzato. Nella borsa non c'erano inneschi, solo proiettili da fucile.

Ultimo aggiornamento: 15:21

