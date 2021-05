Borsa di studio da mille euro: Agnese studierà per un anno negli Stati Uniti

ANCONA - Un anno di studio all'estero, un sogno per molti licelai. ma che è diventato realtà per Agnese Bartolucci, studentessa sedicenne del Liceo Galileo Galilei di Ancona che ha vinto una delle borse di studio, del valore di 1.000 euro, messe a disposizione da Wep per trascorrere un anno scolastico all’estero. Un contributo che Agnese sfrutterà per andare negli Usa.

La ragazza è stata scelta in base all’esito del colloquio di selezione, per le motivazioni e la predisposizione che ha mostrato verso l’esperienza, l’accuratezza, la puntualità della compilazione del dossier di partecipazione e la competenza linguistica. La borsa di studio vuole infatti premiare gli studenti migliori, riducendo per loro il costo del programma.

Come lei, ogni anno oltre 1200 ragazzi vivono l’esperienza dello scambio culturale con Wep. Con l’Anno all’estero gli studenti hanno l’opportunità di migliorare la conoscenza di una lingua straniera e di vivere per un anno, un semestre o un trimestre all’estero, a stretto contatto con una cultura diversa dalla loro.

