Tre approdi in sette giorni le crociere esaltano il porto Scalo anima della città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Reduce dalla grande celebrazione della Giornata della Marina Militare, il porto dorico è pronto per una ricca estate, con tre mesi di spettacoli ed eventi culturali e migliaia di croceristi e turisti che visiteranno o transiteranno nella città. L’anno scorso il traffico passeggeri nel porto è cresciuto dell’8% ( 1.085.967 passeggeri nel 2017 rispetto a 1.005.886 del 2016) e i primi numeri positivi di quest’anno potrebbero portare a un ulteriore incremento. Da gennaio ad aprile il traffico passeggeri è infatti aumentato del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e la stessa cosa vale per il traffico di merci su traghetto (+3%) e per quello dei prodotti petroliferi (+6%).Segno positivo da aprile anche per il traffico container, dopo la stagnazione dei primi mesi dell’anno. Numeri positivi che aumenteranno in questa settimana intensa per il traffico crocieristico. Nel porto approderanno, infatti, tre navi su cui vivere una vacanza nel Mediterraneo. Ieri è attraccata la Marella Celebration della compagnia Marella Cruises. I turisti, moltissimi stranieri, sono arrivati alle 8 da Koper, in Croazia, e sono ripartiti alle 18 per Venezia. Domani alle 8, arriverà da Gythion, porto del Peloponneso, in Grecia, la Seven Seas Voyager della Regent Seven Seas Cruises, compagnia specializzata nelle crociere di lusso. La nave ripartirà alle 19 per Koper, mentre venerdì 22 giugno, ci sarà l’appuntamento classico con Msc Sinfonia, che quest’anno ha programmato 20 toccate nello scalo dorico su un totale di 38 crociere della stagione 2018. Msc Sinfonia, che sarà in porto ogni venerdì, fino al 21 settembre e il 5 ottobre, arriverà alle 10 da Dubrovnik, in Croazia, per ripartire alle 18 per Venezia.