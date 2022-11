ANCONA Si erano portati nella sua abitazione alla ricerca di droga, invece hanno trovato un vero e proprio arsenale, tra bombe carta e candelotti. Una sorpresa anche per i poliziotti della Squadra Mobile che hanno eseguito il sequestro nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

L’indagine

Da tempo gli investigatori si erano concentrati su un 32enne residente ad Ancona, sospettato di smerciare droga. In un primo momento dalla perquisizione sono effettivamente emerse delle prove della sua attività illecita, visto che sono stati trovati dei bilancini di precisione con tracce di cocaina, ritagli di cellophane e un foglio con appuntata quella che, per gli inquirenti, è la contabilità dello spaccio di droga. Benché la droga non sia stata trovata, in compenso i poliziotti hanno rinvenuto nel garage del 32enne tre scatoloni pieni di esplosivi. Dentro c’era un arsenale: 65 bombe carta, ciascuna composta da circa un etto di polvere da sparo, tre delle quali del peso di 200 grammi, 4 batterie di candelotti esplosivi, da 200 colpi l’una, usate per gli spettacoli pirotecnici, 5 candelotti “Cobra” e un candelotto con scritto “superesplosivo”. Tutto il materiale è stato sequestrato dagli agenti della Squadra Mobile dorica: i loro colleghi dell’unità Artificieri della questura hanno provveduto a mettere in sicurezza tutto l’esplosivo, collocandolo in un luogo sicuro. Il 32enne è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente, reato per cui rischia la detenzione da 3 a 12 mesi. Tutto il materiale sequestrato verrà sottoposto a distruzione, come disposto dall’autorità giudiziaria. La questura ricorda di acquistare solo prodotti marcati CE completi di istruzioni di sicurezza, rivolgendosi esclusivamente a rivenditori autorizzati.