Bomba fa paura dopo 75 anni: gli Archi a rischio evacuazione

ANCONA - Per quasi 75 anni è rimasta mimetizzata fra i binari e chissà quanti treni l’hanno incrociata o sfiorata, senza mai toccarla. Fino a mercoledì sera, quando la benna di una ruspa, impegnata nel cantiere dell’area ferroviaria adibita alla sosta dei vagoni, l’ha urtata pericolosamente, spostandola e rischiando di farla deflagrare. Non è successo nulla, per fortuna, ma che brividi. L’incubo della bomba inesplosa riaffiorata sotto il ponte della Zipa, accanto alla trafficatissima via Marconi, per una giornata intera ha tenuto col fiato sospeso tutto il quartiere degli Archi, finché nel pomeriggio dalla Prefettura è arrivata una nota distensiva: «Si è provveduto immediatamente alla messa in sicurezza dell’ordigno e a circoscrivere l’area di interdizione».