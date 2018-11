Bomba-Day, accesso vietato da nord: percorsi alternativi fermi treni e Tir

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Ancora due mesi e mezzo di attesa per i residenti, chiamati a convivere con una bomba a distanza ravvicinata da casa. Settantaquattro giorni di preparativi per la Prefettura e gli enti chiamati a coordinare l’attività di rimozione dell’ordigno bellico della seconda guerra mondiale rinvenuto il 17 ottobre scorso nel cantiere dell’area “scambietti”, lungo i binari accanto a via Marconi. Dodicimila anconetani saranno costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per il Bomba-Day di domenica 20 gennaio, dall’alba al tramonto, per un massimo di 10 ore. Alle ore 7 comincerà la fase dell’evacuazione, alle 9 dovrebbero iniziare a operare gli artificieri, con l’obiettivo di finire il lavoro al massimo per le ore 17.