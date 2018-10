La bomba trovata agli Archi non sarà rimossa prima di un mese: le reazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - La bomba resta dov’è. E ci vorranno settimane, forse più di un mese, prima che venga portata via e fatta brillare in un luogo più sicuro. Lo conferma l’assessore Stefano Foresi, secondo cui «l’operazione di rimozione dell’ordigno bellico non avverrà nel giro di pochi giorni, ma richiederà molto più tempo. Non dipende da noi, ma da una prassi da seguire e dal contenuto della relazione che il Genio militare invierà nelle prossime ore alla Prefettura, che poi convocherà una riunione con tutti gli enti interessati e definirà tempi e modi. Di sicuro, però, non è una situazione che si potrà risolvere nel giro di pochi giorni», ribadisce Foresi che, però, sottolinea: «Non c’è alcun pericolo per la popolazione, l’ordigno è stato coperto con 40 metri cubi di terra e messo in sicurezza».