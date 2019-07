Bollette mai pagate: condannato a risarcire l'ex amministratore

di Federica Serfilippi

ANCONA - Un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa. È questa la pena inflitta ieri mattina dal giudice Carlo Masini a Rolando Talevi, 80enne amministratore di condominio finito a giudizio con l’accusa di appropriazione indebita per aver sottratto parte dei soldi destinati a pagare le utenze dei palazzi che gestiva, tra il 2010 e il 2012. Complessivamente dovrà sborsare 45mila euro di provvisionale agli inquilini che si sono costituiti parte civile al processo e che, secondo le cifre contestate dalla procura, avevano subito ammanchi per un totale di circa 110 mila euro.Secondo quanto stabilito dal giudice 30mila andranno a due immobili siti in via Fiorini e via Pergolesi, rappresentati dall’avvocato Tommaso Rossi. I restanti 15mila ai condomini di via Croce, via Pavese e via Colleverde, tutelati dall’avvocato Riccardo Regni.