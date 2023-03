Boato nella notte: perde il controllo della propria auto e si schianta contro quelle parcheggiate

ANCONA - Un ragazzo per motivi ancora da mettere a fuoco ha perso il controllo della propria auto lungo via Ascoli Piceno e si è schiantato contro altre auto parcheggiate con un boato che ha inevitabilmente preoccupato i residenti. Immediato l'intervento della Croce Gialla, sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale con il giovane portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso in codice giallo.