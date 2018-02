Blocco dei traghetti Camionisti e turisti restano in banchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sono ripartiti ieri i traghetti ed è stata riaperta la viabilità portuale al traffico delle auto e dei mezzi pesanti con prodotti deperibili a bordo delle navi, già in sosta da lunedì nello scalo. Ieri mattina erano circa 180 i mezzi pesanti in sosta nelle aree portuali, con altrettanti in attesa di sbarco sui traghetti arrivati lunedì ad Ancona dalla Grecia. Centinaia di camionisti, bloccati al porto dorico, durante queste notti hanno dormito al freddo e al gelo nei loro camion, perché è in vigore l’ordinanza della Prefettura, valida dalle 22 di domenica, che vieta la circolazione dei veicoli commerciali pesanti sull’autostrada A14, strade statali e provinciali. In tarda mattina poi l’ok a lasciare lo scalo per i mezzi con prodotti deperibili a bordo delle navi già in sosta da lunedì nello scalo.«Sono già due notti che dormo nel camion – racconta Kursad, proveniente da Instanbul – ed è molto freddo. Spero di poter continuare il viaggio il prima possibile». «Sono al porto fermo da due giorni – dichiara Chiletzaris – sono sbarcato con una nave proveniente dalla Grecia e sono diretto a Firenze». Dalla Grecia è sbarcato ad Ancona anche Bill con il suo camion: «È molto freddo e durante queste notti ho dormito nel Tir. Devo raggiungere Milano, ma finché non sarà revocata l’ordinanza non potrò ripartire». I tir sono stoccati nelle aree del parcheggio al Mandracchio, nella zona del terminal biglietterie e dell’ex scalo Marotti. Ai camionisti lunedì sera i volontari della Croce Rossa ha distribuito bevande calde e vari generi alimentari. La situazione però è stata pesante anche per centinaia di passeggeri, impossibilitati a partire con la nave lunedì. «Dalla Germania abbiamo raggiunto Ancona in macchina – racconta George - con i miei genitori devo raggiungere Igoumenitsa per lavoro, ma la nave lunedì non è partita e due notti siamo stati costretti a dormire in hotel. Ho visto però altre persone dormire e passare la notte in auto». Dall’Inghilterra è arrivato anche David con sua moglie: «Abbiamo una casa in Grecia, ma lunedì la nave non è partita e siamo rimasti bloccati qui. Abbiamo passato la notte in un albergo».Intanto però ieri mattina l’Autorità portuale, in coordinamento con la Capitaneria, ha deciso di riaprire la viabilità portuale al traffico di auto e mezzi con prodotti deperibili a bordo delle navi già in sosta da lunedì nello scalo. La decisione è stata presa dal Comitato operativo viabilità della Prefettura. Le altre tipologie di mezzi pesanti rimarranno però in sosta sulle banchine per non intasare la viabilità locale, visto che rimane il divieto di transito sull’A14 ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Una situazione che si risolverà solamente quando l’A14 sarà riaperta al traffico dei mezzi pesanti.Ieri è stato consentito invece a tutti i mezzi già in porto di procedere agli imbarchi sui tre traghetti presenti nello scalo, AF Michela, con destinazione Durazzo, Cruise Europa ed Olympic Champion con destinazione Igoumenitsa-Patrasso. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, grazie agli interventi di pulizia delle strade e dei piazzali portuali previsti dal piano neve coordinato dall’Ap, ha consentito di emanare il nuovo provvedimento. Per gli autotrasportatori e per tutti i passeggeri rimangono attive le misure del piano neve emanate 48 ore fa, con le sale riscaldate del terminal biglietterie e dell’ex stazione passeggeri al molo Santa Maria. Le sale di attesa rimarranno aperte fino al termine della situazione di limitazione al traffico autostradale, vigilate da guardie giurate giorno e notte.