Panchine, specchietti delle auto, residenti svegliati: raid dei vandali, un quartiere ostaggio di ragazzini-teppisti

ANCONA - Ci sono tanti modi per trascorrere le serate. Piuttosto discutibile quello scelto da un gruppo di vandali che non hanno trovato di meglio che danneggiare alcune panchine lungo il viale della Vittoria, attaccarsi ai campanelli delle abitazioni e rompere specchietti retrovisori delle auto in sosta in corso Amendola. Sabato notte da dimenticare nel quartiere Adriatico. In via Cesare Battisti e in via Filzi alcuni residenti sono stati buttati giù dal letto da chi si è divertito a suonare i campanelli. Un risveglio traumatico attorno alle due di notte.

Oltre il danno la beffa. Ad una donna che abita al Viale è stato risposto che erano gli operai del Mercatone che dovevano consegnare un divano letto ordinato nel 1998. Lei si è affacciata dalla finestra e ha fatto appena in tempo a scorgere un gruppo di ragazzi correre lungo il Viale in direzione piazza Cavour. Non solo scherzi di cattivo gusto, ma anche atti vandalici. A farne le spese alcune panchine del Viale, divelte sia nella seduta che nello schienale. A finire nel mirino di ragazzi annoiati dal sabato sera privo di adrenalina alcune panchine che si trovano all’altezza dell’incrocio con via Rismondo e altre nei pressi di piazza Diaz. Come se non bastasse, sono stati anche rotti gli specchietti retrovisori di alcune auto parcheggiate in corso Amendola. Tra le auto danneggiate una vecchia Fiat Punto ma anche una Golf nuova di zecca.

È indignato Stefano Foresi, assessore alle Manutenzioni e alla Partecipazione democratica: «Chi commette questi atti vandalici non può che essere un vigliacco. I costi per le riparazioni delle panchine andranno a finire sulle spalle dei cittadini». Continua Foresi: «Non riesco a capire cosa possa spingere una persona a commettere questi gesti, mi fa pensare che tali soggetti siano privi di qualsiasi moralità. Triste a dirlo, ma queste persone se arrivano al punto di sfondare le panchine del Viale per trascorrere le serate forse hanno davvero bisogno di essere aiutate». Gli atti vandalici potrebbero essere stati ripresi da alcune telecamere presenti in zona.

c. c.

