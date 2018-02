Vandali al Passetto Blitz notturno nella Pineta contro elicotteri e macchinine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Hanno agito di notte, come una furia, spaccando almeno cinque installazioni dello storico parco giochi della pineta del Passetto. A un elicottero per bambini hanno danneggiato l’elica, a un’altra struttura hanno fatto saltare un mini volante. E poi: sono andate ko le mitragliette e i comandi di una macchinina monoposto. Si sono accaniti anche contro gli sportellini di protezione delle prese elettriche.Non hanno avuto nessuna pietà i vandali che nella notte tra sabato e domenica hanno preso di mira l’area dei giochi dedicata ai più piccoli che si trova a pochi passi dall’ascensore del Passetto e installata nel 1952. Secondo una primissima stima, sarebbe di circa tremila euro il valore dei danneggiamenti commessi dai vandali. Ma non è la prima volta che il parco subisce episodi di devastazione. «Almeno una volta l’anno dobbiamo fronteggiare questi fatti che accadono soprattutto durante il periodo estivo» ha detto il titolare Danilo Battistoni. Questa volta, però, un gruppetto, quasi sicuramente ragazzini, ha deciso di agire d’inverno, alla vigilia dell’arrivo di Burian. E proprio come un tormenta che spazza via ogni cosa, la gang ha messo mano ad almeno cinque giochi, distruggendoli solamente per il gusto di farlo. Hanno soprattutto preso di mira le installazioni da cui era facile sganciare qualche pezzo. È il caso del piccolo elicottero da cui hanno portato via l’elica, oppure dall’auto a cui è stato staccato di netto il volante. Danneggiati anche due videogiochi. Si tratta di un dispositivo a cui è stato tranciato un manubrio e un game dotato di due mitragliette, tranciate dal basamento su cui poggiavano. La cattiveria del gruppo è arrivata persino sugli sportellini in plastica che proteggono i cavi elettrici che connettono gli alimentatori di energia ai giochi tenuti in fila sotto il tendone.