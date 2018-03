Blitz nei locali della movida: â€‹la metà degli identificati ha precedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Anche in un periodo a cavallo tra l’emergenza neve e il presidio dei seggi elettorali, non si sono certo allentati i controlli della polizia di Stato sul territorio. Le Volanti della questura, con il supporto delle unità cinofile e del reparto prevenzione crimine di Perugia, solo nella giornata di venerdì hanno controllato 124 persone effettuando 6 posti di controllo per verificare che entra e transita sul territorio dorico. Sono stati 41 i veicoli controllati, mentre con il sistema automatizzato “Mercurio” - capace di verificare la regolarità delle vetture dalla targa - ne sono stati controllati altri 157.Due dei conducenti fermati nei posti di blocco sono stati sanzionati per guida senza patente.E nella tarda serata di venerdì i poliziotti hanno anche controllato quattro locali pubblici dislocati in diverse zone periferiche della città, identificando tutti i presenti per un totale di 43 persone, quasi la metà dei quali (20) con precedenti di Polizia. Durante i controlli è stato denunciato uno straniero per inosservante del foglio di via: non avrebbe dovuto mettere piede nel comune di Ancona per un periodo di tre anni.Ma la fase della prevenzione non finisce qui: come sempre avviene con i controlli e gli interventi svolti dalle Volanti e dalle altre pattuglie, c’è la possibilità che vengano vagliati dall’ufficio investigativo per eventuali sviluppi.