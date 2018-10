Blitz in villette e parrucchieria Sospetti su una banda rom: preso l'oro non le perle

di Stefano Rispoli

ANCONA I ladri tornano a far paura tra Monte Dago e l’Aspio. Tre colpi sono stati messi a segno fra venerdì e sabato. Nel mirino anche il negozio di una parrucchiera. Il furto più sostanzioso è avvenuto in via Togliatti, dove i malviventi hanno svaligiato una villetta di proprietà di un ex insegnante in pensione e di una dottoressa. È avvenuto tutto nel giro di mezz’ora ed è molto probabile che abbiano studiato i movimenti della coppia perché sono entrati in azione non appena il marito è uscito per andare a prendere la moglie al lavoro. Sospetto su una banda rom: preso l'oro, non sono state toccate le perle.