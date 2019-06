Blitz della polizia locale sgomberato il rifugio degli spacciatori sotto il ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Blitz della polizia locale e degli operatori di Anconambiente a Vallemiano sotto l'asse Nord-sud dove, venerdì scorso, gli agenti di polizia della questura avevano scoperto un rifugio di spacciatori. In quella occasione, questore Claudio Cracovia aveva scritto al sindaco Valeria Mancinelli per segnalare la situazione oscena con cui i residenti di via Paolucci sono costretti a fare i conti da anni, sollecitando un intervento urgente per rimuovere i rifiuti abbandonati e le masserizie, dimore abusive all’ombra del cavalcavia, nascoste nella vegetazione. E questa mattina,è scattata l'operazione di pulizia nel corso della quale gli agenti di polizia hanno scoperto un altro straniero che dormiva nel rifugio improvvisato. Una volta allontanato è scattata l'opera di pulizia.