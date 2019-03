Blitz antidroga dei carabinieri Arrestati tre spacciatori in un covo di nigeriani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Brillante operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona e della Tenenza di Falconara che, nel corso della notte, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due uomini ed una donna, tutti di origine nigeriana, rispettivamente di 30 anni, 21 anni e 31 anni.I militari hanno fatto irruzione in un’abitazione di via De Gasperi di Ancona, al Piano, dove, a seguito di perquisizione, hanno sequestrato cinque grammi di cocaina, dieci di eroina e quasi 200 di marijuana, tutti all’interno di involucri pronti per lo spaccio, oltre che circa 750 euro in vario taglio, probabile provento dell’attività illecita. Alla vista degli operanti, i nigeriani hanno inutilmente tentato di disfarsi di alcuni involucri lanciandoli dalla finestra, sotto la quale, tuttavia, c’erano già i carabinieri. Denunciati in stato di libertà, altri due connazionali, di 33 e 24 anni, per favoreggiamento personale.