Nuovo blitz al cavalcavia: drogati tra cumuli i rifiuti e bivacchi

ANCONA - È passato un anno, ma è tutto come prima a Vallemiano. Tutto come il 16 giugno 2018, quando una donna fu aggredita e quasi violentata da un ghanese, anche se poi davanti al collegio penale sono decadute due contestazioni su tre e il 36enne è stato condannato “solo” per spaccio a due anni di reclusione. I poliziotti sono tornati nel luogo del fattaccio, sotto il viadotto dell’Asse nord-sud, e hanno ritrovato più o meno lo stesso scenario di degrado: materassi, coperte, immondizia. E droga.Due extracomunitari, che si stavano facendo di eroina, sono stati fermati, portati in questura e denunciati.