ANCONA Il valore, più che economico, era affettivo. Dentro quelle medaglie c’erano racchiusi gli sforzi di una vita, ma anche l’ebbrezza di essere arrivati sul tetto del mondo, primeggiando su tutti gli altri atleti. A subire il furto, nel dicembre del 2022, era stato lo jesino Stefano Cerioni, un gigante della scherma: da atleta, oro nel fioretto alle Olimpiadi di Los Angeles (individuale) e Seul (a squadre), campione del mondo ad Atene e primato ai giochi del Mediterraneo. Solo per citare i premi più ambiti. All’attuale ct della Nazionale di fioretto erano sparite le due medaglie d’oro vinte alle Olimpiadi, rubate nelle case dove erano gelosamente custodite.

La pena



Per quel colpo, a pagare è stato un 42enne albanese, Eduard Cjoka. L’imputato, residente in Lombardia, ieri mattina è stato condannato dal gup Francesca De Palma a scontare due anni e tre mesi di reclusione. Doveva rispondere di furto in abitazione per l’episodio avvenuto la notte tra il 10 e l’11 dicembre 2022, a Jesi. Si procedeva con il rito abbreviato, come chiesto dal difensore Francesca Mavilla. L’allenatore azzurro non si è costituito parte civile: l’imputato ha provveduto a risarcire il danno. Più morale, che patrimoniale, considerando il valore incommensurabile delle due medaglie conquistate nel 1984 e nel 1988.



Le indagini



Stando a quanto riscontrato nel corso delle indagini, coordinate dal pubblico ministero Irene Bilotta, era stata una traccia ematica analizzata dai carabinieri del Ris a mettere nei guai l’imputato. Un accertamento contestato dalla difesa, tanto che - dopo aver letto le motivazioni della sentenza - ricorrerà quasi sicuramente al secondo grado di giudizio. Tale traccia era stata rinvenuta all’interno dell’abitazione dove erano celate le medaglie e altri cimeli sportivi appartenenti a Cerioni, allievo di Ezio Triccoli e fondatore della sala d’armi di Jesi, tra le più prestigiose del panorama italiano e capace di sfornare campionesse del calibro di Valentina Vezzali, Giovanna Trillini ed Elisa Di Francisca.



L’effrazione



Per entrare all’interno dell’abitazione, il ladro aveva forzato le finestre. Una volta dentro, aveva mirato alla cosa più preziosa: gli ori olimpici. Il furto era stato subito denunciato alle forze dell’ordine, le quali avevano iniziato ad indagare, partendo dai rilievi eseguiti dalla Scientifica all’interno della casa presa di mira. Il match lo aveva dato una traccia ematica, per la procura corrispondente al Dna del 42enne albanese. Inizialmente, la procura gli aveva contestato anche un altro furto in casa, sempre ai danni di Cerioni: erano stati rubati alcuni preziosi.