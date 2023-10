ANCONA Irrompe in un’abitazione con indosso le mutande, spintona le inquiline - madre e figlia - e poi si chiude in camera dopo aver rubato un paio di pantaloni e alcuni gioielli. Ha dei toni surreali la tentata rapina che è andata in scena giovedì sera in un appartamento in zona stazione. A finire in manette, e poi a Montacuto, è stato un 30enne di origine nigeriana, per cui il questore Cesare Capocasa ha già disposto il foglio di via.

I fatti



Tutto è accaduto attorno alle 20, quando al 112 è stato lanciato l’allarme delle inquiline dell’appartamento preso di mira dal rapinatore in slip. Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno ricostruito i fatti. Poco prima del loro intervento, alla porta delle due donne aveva suonato uno sconosciuto che chiedeva insistentemente di entrare. Essendo buio sul bene chi stava citofonando, una delle due donne ha aperto la porta.



Si è palesato il nigeriano in slip, che per guadagnarsi l’ingresso ha spintonato le due inquiline per poi barricarsi in camera da letto. Ha chiesto la porta a chiave, dall’interno. È a quel punto che mamma e figlia hanno lanciato l’allarme al 112, numero unico dell’emergenza territoriale.



La refurtiva



I poliziotti, quindi, hanno chiesto al 30enne di aprire la porta della camera da letto ma, non ricevendo risposta alcuna, hanno deciso di sfondarla. L’uomo è stato trovato sul letto, si era impossessato di un paio di pantaloni (presi probabilmente per ricomporsi) e di alcuni gioielli. Alla vista degli operatori, il rapinatore si è alzato dal letto tentando la fuga, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti delle Volanti. Dopo essere stato condotto in questura, è scattato l’arresto per tentata rapina e il conseguente trasferimento a Montacuto in attesa dell’udienza di convalida dal gip. Le due inquiline non hanno avuto bisogno di assistenza medica.