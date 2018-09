Bivacco nell'androne dell'ospedale: portate in questura cinque persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tolleranza zero per bivacchi e situazioni di illegalità diffusa: le Volanti della Questura di Ancona hanno messo in atto dei controlli mirati soprattutto nelle zone più sensibili della città. Sono state passate al setaccio tutte le aree cittadine dove erano state segnalate situazioni di disagio. E la risposta non si è fatta attendere.Questa notte, verso le 2.20 due equipaggi della Squadra Volante della Questura hanno effettuato alcuni controlli presso l’ospedale regionale constatando la presenza di 5 individui che avevano attrezzato un bivacco in un androne sito nelle vicinanze dell’ingresso principale, con scatoloni, coperte ed effetti personali. Nelle vicinanze alcune bottiglie e contenitori di birra e vino ed avanzi di cibo consumati in precedenza.Nell’occasione i 5 individui, 4 uomini ed una donna tutti di origini romene di età comprese tra i 32 e i 63 anni, sono stati accompagnati in Questura e denunciati per invasione di edifici pubblici nonché sottoposti alla misura di prevenzione dell’allontanamento dal Comune di Ancona con foglio di via obbligatorio.