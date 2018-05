Bivacchi nell'incompiuta Tre clochard sorpresi e allontanati dai vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Pentole con spaghetti, camera matrimoniale allestita con materassi e bacinella per lavare i vestiti. L’area dell’ex Verrocchio utilizzata come casa da alcuni senza fissa dimora fino a ieri mattina, quando è scattato lo sgombero da parte della Polizia Locale dopo alcune segnalazioni ricevute dai residenti della zona. Tra ferri arrugginiti, sporcizia e erbacce, i senza tetto avevano ricreato gli ambienti di una casa e le pareti della camera erano state create utilizzando transenne ricoperte da cartoni. Oltre ai materassi con coperte ben sistemate, c’erano anche una sorta di cucina con un fornello improvvisato e un mobiletto per tenere caffettiera, bicchieri, cibo in scatola e latte. Ma non mancavano neanche una zona con tavolino e poltroncina e un’altra per lavare piatti e indumenti. All’arrivo dei vigili sono state trovate tre rumeni, due uomini e una donna, che avevano comprato delle cose per il pranzo e stavano tagliando delle patate. Una donna ungherese li ha poi raggiunti, mentre un altro bivacco è stato trovato sotto a delle scale, tra le impalcature. Ma gli abitanti che entravano abusivamente alla ricerca di un riparo potrebbero essere di più. Per entrare avevano rotto la recinzione del cantiere, abbandonato ormai da anni, e dopo continui accesi abusivi alcuni ristoratori ieri hanno contattato la Polizia Locale.