Bivacchi, immondizia e abusivi all’ex Antognini: nella scuola horror l’hotel dei clochard

ANCONA - Luci di torce e cellulari accesi di notte. Di giorno, stranieri che sbucano dal nulla per lavarsi nella fontanella del parco Michelangelo. E poi, bivacchi, avanzi di cibo, pentole e immondizia ovunque. La scuola dell’orrore è tornata a popolarsi di abusivi. Siamo all’ex Antognini di via Buonarroti, proprio di fronte al liceo classico Rinaldini. A due passi dal tempio della cultura sorge l’emblema del degrado.

La vecchia scuola elementare, vandalizzata a più riprese, da 8 anni è lasciata in stato di totale abbandono. Per due volte è stata presa di mira dai suoi stessi ex alunni che si sono divertiti a infrangere tutte le vetrate a sassate e pallonate. Poi è stata la volta dei tossici che hanno trasformato le classi in covi per lo spaccio e i banchi in tavoli di lavoro su cui tagliare la droga. Ora tocca ai senzatetto. Una decina, a detta dei residenti che se li sono trovati di fronte mentre portavano a spasso il cane al parco.

«Mi ero insospettita una sera, quando ho visto delle luci sbucare dalle finestre della scuola - racconta Roberta, studentessa di via XXV Aprile -. Il giorno dopo ho visto uscire all’improvviso alcuni ragazzi di colore da un buco nella rete. Saranno stati una decina. Alcuni sono andati a lavarsi i denti alla fontanella, come se nulla fosse. Abbiamo segnalato la loro presenza alla polizia municipale, ma nei giorni seguenti abbiamo continuato a vedere quei giovani, presumibilmente nordafricani».



Entrare nel piazzale dell’ex Antognini è un gioco da ragazzi. Basta scavalcare la ringhiera sul lato di via Canale per accedere a questo regno del degrado, una vera bomba ecologica: è diventato una discarica a cielo aperto per colpa non solo dei bivacchi abusivi, ma anche di chi, senza alcun rispetto, lancia sacchi di immondizia dall’alto, dalla sovrastante via Scandali. Un colpo al cuore per i residenti di Borgo Rodi, un quartiere che già è costretto a sopportare la presenza di un altro eco-mostro, l’ex Cardiologico. «Anche a noi sono arrivate segnalazioni sulla presenza di abusivi all’interno della scuola - conferma l’assessore Stefano Foresi - e abbiamo già programmato un intervento di messa in sicurezza delle inferriate e delle reti termosaldate che sono state divelte. Negli anni passati avevamo già dato delle risposte agli atti di vandalismo, svolgendo vari sopralluoghi con la polizia e la municipale. Ora faremo l’ennesimo intervento per impedire nuove incursioni».



L’odissea della Antognini è cominciata nell’aprile 2012 quando fu chiusa perché inagibile: gli studenti furono trasferiti alla Pascoli e poi alla Leopardi. Nel frattempo, l’immobile è stato vittima di devastazioni e furti. Ma forse si è accesa una fiammella di speranza: la Regione sarebbe sul punto di sbloccare un finanziamento da oltre 2 milioni di euro per il recupero dello stabile. Cosa farne? «Una scuola-serbatoio al servizio del quartiere ma anche di tutta la città - spiega Foresi -. Gli studenti potrebbero tornare nella loro sede originaria, dove potrebbero essere ricavati spazi per sistemare altre classi in via temporanea, dal momento che sono in corso i progetti di adeguamento antisismico che interesseranno vari plessi del capoluogo».

