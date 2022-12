ANCONA - Si piazza sui binari del treno e manda il video ad un amico: ragazzo salvato dalla Polizia. È accaduto ieri sera, verso le ore 21.00, nella stazione di Ancona. È stato l'amico a chiamare la polizia, riferenzo che il ragazzo, in un momento di difficoltà personale, si trovava probabilmentre alla stazione ferroviaria di Ancona.

Fabriano, il Gps lo manda fuori strada: camionista danneggia case ed auto facendo manovra e fugge

Gli agenti della Polfer dopo aver bloccato la circolazione dei treni, si sono messi alla ricerca del giovane, individuandolo pochi minuti dopo. Messo in sicurezza, è stato accompagnato presso l’ospedale di Torrette per accertamenti. L’interruzione del traffico ferroviario non ha causato particolari ritardi o disagi ai viaggiatori vista la rapidità dell’intervento.