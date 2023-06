Bimbo di tre anni ingoia una biglia, portato d'urgenza al Salesi. L'allarme lanciato dai genitori

ANCONA - La chiamata è arrivata al numero di emergenza da due genitori spaventatissimi: «Fate presto, nostro figlio ha ingoiato una biglia. Forse due». Nel giro di pochi minuti i soccorritori a bordo dell'ambulanza della Croce gialla sono arrivati davanti l'abitazione della famiglia, sotto choc per quando era accaduto al bambino di appena tre anni.

Bimbo di tre anni ingoia una biglia, portato d'urgenza in ospedale

Secondo quanto raccontato dai genitori, il loro piccolo avrebbe messo in bocca una biglia e l'avrebbe ingoiata. La coppia non era sicura sul fatto che fosse una sola, ma nel frattempo il bimbo è stato fatto salire a bordo dell'ambulanza e trasportato all'ospedale pediatrico di Ancona per accertamente e per cercare di fargli espellere la pallina in vetro che aveva ingurgitato.