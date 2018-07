Bimbo di 8 mesi rimane chiuso dentro l'auto Mamma accusa malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di apprensione questa mattina intorno alle 11.30 con la polizia che è intervenuta in via Pesaro con una giovane mamma che ha richiesto aiuto in quanto il proprio figlio di 8 mesi era rimasto chiuso dentro la propria autovettura a causa di un guasto elettrico.La donna aveva appena messo il bimbo nel seggiolino della propria auto lasciando le chiavi della auto all'interno del mezzo quando notava che, una volta chiusa la portiera posteriore del bimbo, improvvisamente scattava il meccanismo di chiusura automatica. Immediatamente sul posto interveniva una volante che unitamente ai vigili del fuoco provvedeva ad aprire la portiera. La donna veniva soccorsa dal personale del 118 in quanto per la paura di quanto accaduto accusava un lieve malore. Il bimbo sta bene.