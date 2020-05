Bimbo di 4 anni scappa di casa, lo ritrovano in piazza Rosselli

ANCONA - Vagava a piedi nudi davanti alla stazione: si era allontanato da casa, a 4 anni e mezzo, senza scarpe, dopo essere sfuggito al controllo dei genitori. A notarlo in piazza Rosselli, attorno alle 14,30, è stato un equipaggio della Protezione civile che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti la polizia e il 118 con l’automedica e la Croce Gialla. Il bimbo stava bene, non era ferito, ma non proferiva parola: annuiva soltanto alle domande che gli venivano fatte. Circa 20 minuti dopo sono arrivati i genitori, sudamericani e residenti in zona stazione: si sono scusati con i soccorritori, spiegando che il figlio era scappato di casa.

