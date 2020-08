Attraversa con la mamma, un bimbo di quattro anni viene investito da un’auto

ANCONA - Paura ieri nel tardo pomeriggio in corso Carlo Alberto dove un bambino di 4 anni è stato investito da un’auto. L’allarme è stato lanciato attorno alle 19,30 nel tratto di strada all’altezza dell’ex cinema Coppi. Il bambino stava attraversando sulle strisce pedonali in compagnia della mamma quando all’improvviso una Golf nera condotta da un cittadino di origini marocchine di 35 anni lo ha urtato facendolo cadere a terra. Grande è stato lo spavento subito dopo l’incidente. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Al piccolo sono state praticate subito le prime cure, ma per fortuna le sue condizioni non sembravano preoccupanti. L’impatto con l’auto gli ha provocato solo qualche escoriazione. In corso Carlo Alberto sono intervenuti anche una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale che si è occupata dei rilievi. Il giovane alla guida dell’auto si è subito fermato dopo l’investimento. L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico, mentre un capanello di persone si è formato attorno alla scena del bimbo ferito, tra curiosità e preoccupazione per le sorti del piccolo. Tutto per fortuna si è risolto con un po’ di spavento. Ultimo aggiornamento: 12:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA