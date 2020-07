«Bimba rapita». I carabinieri cercano testimoni: l’episodio da chiarire in spiaggia a Palombina

ANCONA - «Due persone mi hanno preso in braccio e mi volevano portare via». Il racconto di una bambina di 5 anni ha choccato i genitori e, rilanciato sui social, ha suscitato grande apprensione. La bimba sarebbe stata presa in braccio da due persone e trascinata per alcuni metri nella giornata di venerdì. A trarla in salvo, gli amichetti con cui stava giocando sulla spiaggia.

Sul racconto della piccola, con lenecessarie cautele, stanno eseguendo comunque delle verifiche i carabinieri di Falconara e non vi è, allo stato attuale, alcun adulto che abbia visto o sia in grado di riferire personalmente qualcosa su quanto avvenuto. L’appello dei militari è che ove vi fossero dei testimoni che possano confermare l’episodio di rivolgersi alla tenenza per dare impulso alle indagini.

