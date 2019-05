Bimba nata dal seme congelato può avere il cognome del papà morto

di Maria Teresa Bianciardi

ANCONA - Un figlio ha il diritto di avere il cognome del padre, anche se è stato concepito dopo la sua morte con una fecondazione artificiale. Lo ha deciso la Cassazione che si è espressa in favore di una donna rimasta vedova e che era in causa con il Comune di residenza. L’ufficio Anagrafe si è rifiutato di registrare la bambina come figlia di due genitori e di assegnarle il cognome del padre. Ha rinviato a un nuovo appello, stabilendo però già con questa sentenza della Prima sezione civile, l’obbligo per i giudici di merito «di rettificare un atto non compilato correttamente».