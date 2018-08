Bimba colta da un attacco di convulsioni mentre è in macchina con i genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - All’inizio sembrava si trattasse di un investimento, poi si è capito che la bimba, di appena un anno, in realtà era stata colta da una crisi epilettica mentre era in automobile. Soltanto che i genitori, entrambi sordomuti, non riuscivano a farsi comprendere dai passanti che si sono spaventati, vedendoli in lacrime e con la piccola in braccio, priva di sensi. Numerose le chiamate alla centrale operativa del 118 che ha inviato in via Maratta, all’incrocio con via Cesare Battisti, l’automedica del Crass e un’ambulanza della Croce Rossa. All’arrivo dei soccorritori, la situazione è parsa subito più chiara: la bimba non era stata investita, come pensava qualcuno, ma era stata colta da convulsioni mentre si trovava in auto con i genitori. E’ stata trattata sul posto e portata al pediatrico del Salesi, fortunatamente in condizioni non gravi.