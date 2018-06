Patronesse in lutto per la morte di Anna Maria Bignozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La grande famiglia delle Patronesse del Salesi piange la scomparsa di una loro socia e volontaria: Anna Maria Bignozzi. Una persona che viene ricordata con grande affetto da tutta l’Associazione per l’impegno e la passione che Anna Maria riusciva a mettere nella sua opera di volontariato. Faceva parte delle Patronesse da oltre 20 anni e si era subito dedicata con grande amore all’assistenza dei piccoli malati dell’ospedaletto e delle loro famiglie, cercando di portare un sorriso e tanta solidarietà. Ma Anna Maria viene anche ricordata per la sua bontà, il carattere garbato, la discrezione con cui ha interpretato il ruolo di Patronessa. Sempre con il sorriso sulle labbra, sempre a suo agio tra i bambini malati, sempre in grado di dispensare un consiglio ed un aiuto. Grande anche l’armonia e la solidarietà che aveva sempre con le colleghe volontarie. Sempre pronta a socializzare ed a rendersi utile. Come una vera Patronessa.