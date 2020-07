Il biglietto del bus con un messaggino sms, per la convalida c'è la app DropTicket. Il via dal 3 agosto

ANCONA - Una app per convalidare il biglietto acquistato via sms. A partire da lunedì (3 agosto 2020), gli utenti che utilizzeranno il “messaggino”, attualmente riservato al solo biglietto urbano di Ancona da 100 minuti, per salire a bordo del bus, dovranno vidimare il titolo di viaggio accedendo a DropTicket. L’applicazione è sviluppata da A – Tono, azienda con la quale Conerobus ha stretto un accordo anche per estendere, nel prossimo futuro, il servizio ad altre categorie di biglietti. Una diversa procedura di utilizzo dell’opzione sms particolarmente vantaggiosa, in quanto il titolo di viaggio sarà valido nel momento in cui si deciderà di usarlo, cliccando sull’apposita voce presente nella schermata di DropTicket.

Prosegue dunque il percorso di rivoluzione digitale avviato da Conerobus con l’obiettivo di andare sempre più incontro alle mutate esigenze di mobilità dell’utenza. La modalità di acquisto del titolo di viaggio scalando il costo dal proprio credito telefonico resta la stessa. E’ sufficiente inviare un sms con la dicitura Atma al numero 4880883 per ricevere in pochi istanti il biglietto urbano di Ancona da 100 minuti (1.50 euro) in formato digitale. Per la convalida, invece, occorrerà scaricare sul proprio smartphone DropTicket. L’installazione della app, disponibile su Apple Store (iOS) e Google Play (Android), è gratuita e non necessita di registrazioni e quindi della creazione di un account.

“Siamo impegnati – afferma il presidente di Conerobus Muzio Papaveri - nella continua ricerca di soluzioni innovative nell’ottica di una mobilità sempre più smart e tecnologica. L’opportunità di acquisto tramite sms è già attiva con successo su Ancona per il biglietto orario e l’alto gradimento riscontrato ci ha spinto ad investire su questa soluzione facile ed immediata, che non richiede l’utilizzo della carta di credito”.

Al momento il servizio di sms incrociato con DropTicket sarà operativo per l’acquisto del solo biglietto orario di Ancona, ma l’accordo con A – Tono prevede, a breve, una sua estensione anche al biglietto urbano di Ancona valido 24 ore ed ai biglietti orari e giornalieri utilizzabili per gli spostamenti all’interno dei Comuni di Jesi e Falconara. Ultimo aggiornamento: 14:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA