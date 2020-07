Bici e monopattini, la ztl è un caos e i pedoni sono a rischio. I divieti ci sono anche per loro ma vengono ignorati

ANCONA - La bella stagione e gli incentivi governativi hanno già dato un assaggio dello scenario che potrebbe svilupparsi a breve. E cioè l’invasione per le strade cittadine dei simboli della mobilità sostenibile, primi fra tutti biciclette e monopattini elettrici. Questi ultimi, con la conversione del decreto legge “Milleproroghe”, sono stati equiparati alle bici che, a loro volta, sono considerate dal Codice della strada come veicoli a tutti gli effetti. Dunque, hanno regole ben precise da rispettare, seppur con qualche differenza tra loro. Sono due mezzi comodi, senz’altro, ma che a volte possono rendere difficile la vita ai pedoni e, in alcuni casi, anche ai motori.

Capita, infatti, di vedere una bici che procede nel senso opposto di marcia rispetto alla direzione che in teoria dovrebbe seguire. O monopattini che sfrecciano a velocità sostenute facendo lo slalom tra chi procede a piedi. O ancora: pizzicare un mezzo a pedali nel bel mezzo di una zona pedonale, come la parte centrale di piazza Cavour o corso Garibaldi. Sono aree off limits per le bici, ma non per i monopattini. «La regola – sottolinea la comandante della polizia locale Liliana Rovaldi - è che le zone pedonali sono interdette alle bici. Mentre il monopattino elettrico può circolare, purché rispetti il limite massimo di 6 km/h: deve procedere a passo d’uomo. In corso Garibaldi, per esempio, le bici non possono transitare se non quando c’è la ztl». 4

Ovvero, quelle ore della mattina in cui l’accesso è consentito ai mezzi a motore per le operazioni di carico e scarico. Per transitare i ciclisti dovrebbero scendere dal mezzo e portare la bici a mano. «Nessuna limitazione – continua la comandante – per l’area di piazza del Papa, essendo tutta ztl». Per tutti e due i mezzi, c’è comunque una prescrizione: «Nel caso in cui nella strada interessata ci sia un’affluenza tale per cui si pone il rischio di zigzagare tra le persone, bisogna scendere dal mezzo. Ovviamente, bici e monopattini non possono circolare sui marciapiedi». I monopattini possono attestare la loro omologazione se non superano la potenza di 0,50 Kw. «Lo possono condurre utenti dai 14 anni in su» e fino alla maggiore età è obbligatorio il casco. «Stessa cosa non avviene invece per le bici (dove invece il campanello deve essere previsto, ndr), ma si sta lavorando per modificare la norme e renderlo almeno obbligatorio per i bimbi sotto i 12 anni». I monopattini possono circolare «nelle zone urbane dove c’è un limite massimo di 50 chilometri orari o nelle piste ciclabili. Non possono comunque mai superare i 25 chilometri orari». «Fuori dai centri abitati le bici devono procedere su un’unica fila a meno che non ci sia un minore sotto i 10 anni: in questo caso è consentito pedalare con l’adulto vicino. Nei centri abitati, due bici possono invece procedere affiancate a patto che non costituiscano un intralcio alla circolazione». In caso di violazioni, le multe sono salate soprattutto per i monopattini: se non sono omologati, per esempio, le sanzioni possono arrivare a 800 euro con la confisca del mezzo. «Bici e monopattini – conclude la comandante Rovaldi - sono strumenti molto comodi, soprattutto quando si gira in città, dove c’è il problema di trovare parcheggio. Però, bisogna rispettare le regole e i pedoni che sono gli utenti più deboli. È una questione di civiltà e senso civico. Da adesso in poi vedremo sempre più monopattini in giro: sono comodi, si aprono e chiudono con facilità per prendere i mezzi pubblici. Ma non per questo gli è concesso tutto».



