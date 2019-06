Bevono birre in bottiglia oltre â€‹l'orario consentito: multati e denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Bevono birra in strada in bottiglie di vetro ma fuori orario: scattano multa e denuncia.Alle 21 in piazza D’Armi gli agenti delle Volanti hanno controllato due peruviani, in regola con le norme sul soggiorno, che stavano bevendo alcune bottiglie di birra in vetro. Nei loro confronti scattavano le sanzioni amministraive previste dall’Ordinanza sindacale che vieta la detenzione di contenitori in vetro sulla pubblica via dopo le 20.00 e dall’art. 688 c.p. del codice penale, ubriachezza.