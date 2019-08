Betoniera tampona un tir Traffico paralizzato e strada statale chiusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Chiusa la strada vecchia del Pinocchio a causa di un incidente stradale. Una betoniera, per cause in corso di accertamento, ha urtato un tir che la precedeva ed è finita fuori strada. L'incidente vicino al distributore di benzina della statale, in direzione del centro. L'autista della betoniera è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato all'ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa di Osimo, illeso il conducente del tir. Sul posto, la polizia locale e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per poter consentire il recupero dei due mezzi coinvolti in sicurezza.