Bella vita con le carte di credito clonate: scoperto dai poliziotti, li aggredisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti concitati quelli vissuti ieri presso un albergo del centro cittadino. Erano le 15 quando al 113 della Questura dorica il gestore dell'hotel richiedeva l'intervento della Polizia in quanto un signore, che aveva alloggiato nella struttura da martedì all'atto di pagare il conto di circa 1300 euro, aveva utilizzato una carta di credito rifiutata dal sistema di pagamento on line POS, così come altre carte di pagamento e codici in suo possesso.Giunti sul posto gli agenti procedevano all'identificazione dell'uomo, un 55 enne siciliano ma residente in Emilia Romagna, con alle spalle numerosi precedenti penali per truffe, clonazioni di carte di credito e reati contro il patrimonio in tutta Italia specialmente nei confronti delle strutture alberghiere, vestito a puntino con abiti firmati con al polso un orologio Rolex.Nell'occasione i poliziotti appuravano che nei giorni che aveva trascorso presso la struttura alberghiera, l'uomo non aveva badato a spese pranzando e cenando con i cibi e le bevande più costose. Nel corso del controllo gli agenti appuravano che l'uomo nascondeva nei pantaloni, sotto la cinta, due telefoni cellulari contenenti i dati di carte di credito verosimilmente clonate e che aveva utilizzato poco prima nel tentativo di saldare il conto.Nella sua stanza gli agenti rinvenivano anche diversi scontrini fiscali per decine di migliaia di euro emessi da alcune strutture alberghiere della Romagna e delle Marche ove l'uomo aveva soggiornato pagando verosimilmente con carte clonate, e da negozi di oggetti preziosi e profumerie di Milano. Rinvenivano e sequestravano anche alcuni oggetti preziosi tra cui il Rolex e due bracciali in oro acquistati verosimilmente nei predetti negozi nonchè profumi di grande valore. Durante i controlli l'uomo, vistosi scoperto reagiva aggredendo gli agenti con calci e pugni ma veniva subito bloccato ed arrestato. Domani mattina la direttissima